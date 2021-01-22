Bali’de maske takmayanlara şınav çekme cezası

Endonezya’nın Bali Adası’nda polis, Covid-19 tedbirlerini ihlal edenlere şınav çekme cezası veriyor. Maske takmayana 50 şınav cezası veren polis, maskesini yanlış takana ise 15 şınav cezası veriyor.

Endonezya’nın Bali Adası’nda polis, Covid-19 düzenlemelerine uymayı reddeden insanlarla başa çıkmanın benzersiz bir yolunu buldu.

Halk arasında maske kurallarına uymayan kişilere şınav cezası veren polis, maske takmayana 50 şınav, maskeyi yanlış takana ise 15 şınav cezası veriyor.

ABC Avustralya’da yer alan habere göre, Badung Kamu Düzeni Ajansı Başkanı Gusti Agung Kerta Suryanegara, Bali’de bazı yabancı turistlerin maskelerini doğru takmadığını, bazı iş yerlerinin de sağlık protokollerine uymadığını açıkladı.

Suryanegara, plajda yürüyenlerin, restoranlarda oturanların ya da motosiklet kullananların çoğunun maske takmadığını söyledi.

Maske takmayanları cezalandırdıklarını ifade eden Suryanegara, güvenlik güçlerinin kurallara uymayanlara “şınav çekme” cezası verdiğini belirtti.