BAL rüyası

Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay, BAL Ligi’ne transfer olan futbolcular için “Futbol durdu, futbolcu durmasın” yorumu yaptı.

Ülkemizde futbolun durması sonrasında futbol aşkı ile yanıp tutuşan ve futbol heyecanını yaşamak isteyen futbolcularımız Türkiye’de Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) oynamak için bir bir bu takımlara gidiyorlar.

Sporcularımızdan bazıları deneme sürecinden sonra geri gelirken bazıları ise takımları ile resmi sözleşme imzalıyor. Son günlerde BAL’a giden futbolcularda artış olmasında ülkemiz futbolunun durmasının büyük bir etkisi var.

Ülkemizde pandemi nedeni ile normalleşme adımları çerçevesinde birçok spor branşı faaliyetlerine başlarken, futbolda 2020-2021 sezonunun iptal edilmesinin etkileri sürmeye devam edecek gibi görünüyor.

Korbay: “Nemalanmak isteyen, fırsat bilen aracılara karşıyız”

Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay bir taraftan rant düşünen, bu süreci fırsat bilen aracılara ve bunlardan nemalanmak isteyenlere karşı olduklarını belirterek diğer taraftan da futbol oynamak isteyen üyelerine hak verdiklerini belirtti ve “Üyelerimizin futbol oynama hakkına saygı duyuyoruz. Artılarını eksilerini düşünerek seçimlerini yapabilirler.” ifadelerini kullandı.

Korbay şunları belirtti: “Arkadaşlar kulüpleri ile görüşsünler ve anlaşarak BAL’da şanslarını denesinler. Bizim karşı olduğumuz konu bunlardan nemalanmak isteyen, süreci fırsat bilemek isteyen aracılardır”

“Haklarıdır. Futbol durdu, futbolcu durmasın.”

Korbay şöyle devam etti: “BAL’a gidenler arasında hem yöneticimiz hem de üyelerimiz vardır. Sonuçta 1 yıla yakın bu işe profesyonelce bakan arkadaşlar için ciddi bir kayıp var adamızda, gitmeleri oldukça olağan. Arkadaşlarımıza hak veriyoruz. Futbol durdu, futbolcu durmasın. İmkanı varsa kendi riskini alarak gitsin, ama ortada bu kardeşlerimizin aklını karıştıran birileri varsa ona da karşıyız takibi. Bu gibi seçenekleri futbolcu kendi benliği ile seçmeli. Umarım başarılı olurlar. Gittikleri yerlerde başarılı olmalarını canı gönülden isterim.”