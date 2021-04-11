Bakanlık 65-75 yaşındaki kişileri aşılamaya başlayacak

Sağlık Bakanlığı aşı randevu sistemindeki son durum ile ilgili açıklama yaptı. 65-75 yaş arası kişilerin aşılamaları için randevuların açıldığını duyurdu.

Bu programda yatağa bağımlı hastalar için ayrı bir başvuru seçeneği mevcut olup yatağa bağımlı hastalar için bu bölümden başvuru yapılmalıdır.Kronik hastalığı olan kişler de hastalıklarını randevu alırken belirtmelidirler.Başvuru konusunda sıkıntı yaşamaları durumunda 05469901313 numaralı çağrı hattına ulaşarak bilgi alabilirler.