Bakan Üstel, Antalya’ya gidiyor

Turizm ve Çevre Bakanı Bakan Ünal Üstel, Antalya Turizm Fuarı’na katılmak üzeri bugün Antalya’ya gidiyor.

Bakan Üstel, Turizm Sivil Toplum Örgütleri Yönetim Kurulları,Üst Düzey Turizm Bürokratları,Üst Düzey Sektör Temsilcileri,Konaklama Sektörü Yönetim Kurulu Üyeleri,Koanklama Sektörü Yönetim Kadroları,Tur Operatörleri CEO’ları,Tur Operatörleri Yönetim Kadroları,Acente Sahipleri ve Genel Müdürleri,Acente Ürün Müdürleri,Turizm Sektörüne Üst Düzeyde Hizmet Veren Markalar,Üniversitelerin ilgili Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri,Yerel Yönetimler ve Ticaret Odası Başkanlarının yanı sıra, KKTC’nin Partner Ülke olarak katılacağı Antalya Turizm Fuarında açılış konuşması da gerçekleştirecek.

İki gün sürecek olan fuarada, Üstel’e, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Erişmen ve Özel Kalem Müdürü Batu Beyit de eşlik edecek.