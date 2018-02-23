Bakan Özyiğit, Türkay Altay için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkay Altay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özyiğit mesajında;

“Ülkemizde ve Türkiye’de Kıbrıs Türk Halk Müziğine yıllarca emek vererek, kültür ve sanat alanında birçok önemli eser bırakan, Cumhurbaşkanlığı sanat danışmanlığı görevi de yapmış Devlet Sanatçısı Besteci Şef ve Müzik Eğitmeni Türkay Altay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayım.

Murhum sanatçımıza Tanrı’dan rahmet diler, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm sanat camiasına ve toplumumuza başsağlığı dilerim.” dedi.