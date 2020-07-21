Kıbrıs

Bakan Ali Pilli: Amacımız çağdaş sağlık hizmeti

21 Temmuz 2020
Ali Pilli

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve heyeti bugün Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli, hastane bünyesindeki Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Hematoloji laboratuvarları ileve Ayaktan Tanı Merkezi’ni ziyaret ederek, sorunları ve eksikleri yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pilli, kamu hastanelerinin daha iyi bir noktaya taşınabilmesinin yolunun doğru bir organizasyondan geçtiğini vurgularken, poliklinik hizmetlerinin, randevu sisteminin ve çağrı merkezinin tam randımanlı çalışması ve randevuların aksamaması için de gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Pilli, “Bugün bu çerçevede Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki eksiklikleri yerinde tespit edip mevcut durumu nasıl daha iyiye götürebiliriz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Amacımız¸ insanlarımızın sadece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde değil tüm hastanelerimizde sağlık hizmetlerine çağdaş bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır” dedi


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