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Bahar dönemi yükseköğrenim burs başvuruları yarın ve salı günü yapılabilecek

14 Mart 2021
Bahar dönemi yükseköğrenim burs başvuruları





Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvuruları yarın ve Salı günü de yapılabilecek.
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Şubat’ta tamamlan 2020-2021 Bahar Dönemi yükseköğrenim burs başvurusunu herhangi bir nedenle yapamayan öğrencilere geç başvuru adı altına ikinci bir şans veriliyor.
Yarın ve Salı günü yapılabilecek başvurularla ilgili tüm işlemler https://yobis.mebnet.net internet adresinden gerçekleştirilecek.





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14 Mart 2021


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