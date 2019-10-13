Bağımsızlık Yolu’ndan açıklama

Bağımsızlık Yolu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarına destek verdi.

Yapılan açıklamada, “Yaşanan gelişmeler dost ve kardeş Türkiye halkları ve coğrafyamızın geleceği ile ilgili bizleri derin endişe ve kaygıya sürüklemektedir.” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türklerin vicdanının sesi olan bir açıklama yaparak hem coğrafyamız hem de Türkiye halkları açısından savaşın yarattığı yıkıma dikkat çekmiştir. Sayın Akıncı’nın bu dostane, samimi ve birleştirici açıklaması dahi, AKP iktidarı sözcüleri tarafından hedef haline getirilmiş, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma hayali gören odaklar tarafından kışkırtıcı açıklamalara hedef olmuştur. Yaşanılan süreç 22 Ocak saldırıları öncesinde hükümet hesapları yapan kesimlerin yaptığı kışkırtmalarla büyük benzerlik göstermektedir. Bağımsızlık Yolu olarak belirtmek isteriz ki Mustafa Akıncı yalnız değildir ve Kıbrıslı Türk halkı seçilmiş liderinin yanındadır. Bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik kışkırtmalara kaynaklık edenler, yakın bir zamanda bunun hesabını verirler.”

“Tıpkı Sayın Akıncı gibi, Türkiye’nin de duyarlı ve halktan yana yapıları operasyon ile ilgili kaygılarını dile getirmiştir” denilen açıklamada, “ Türkiye’nin avukatlarını, doktorlarını, öğretmenlerini, emekçilerini temsil eden pek çok yapı yaşanılanlara yönelik kaygılarını dile getirmiştir. Türkiye halklarının dostları olan Filistin gibi pek çok ülke de yine bu kaygılarını dile getirmiştir. Emperyalist ABD ve Rusya, ırkçılığı ve mülteci düşmanlığı liderliği ile bilinen Macaristan ise operasyonun destekleyicisi veya kışkırtıcısı rolüne bürünmüştür. Bağımsızlık Yolu olarak yanı başımızdaki Türkiye halklarının istikbaline zarar verecek her türlü hamlenin karşısında yer alacağımızı belirtiriz. Savaş naralarının en yoğun olduğu dönem, barışı haykırmanın en zor ama en gerekli olduğu dönemdir.” İfadesi kullanıldı.