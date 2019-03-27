Kıbrıs

Bağımsızlık Yolu, nüfus politikasıyla ilgili önerilerini açıkladı

27 Mart 2019
Münür Rahvancıoğlu

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, nüfus politikasıyla ilgili olarak, kimlikle girişe son verilmesi, nüfus sayımı yapılması ve çalışma izni verilmesinin durdurulması önerisinde bulundu.

Rahvancıoğlu, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanı tarafından nüfusla ilgili yapılan açıklamanın “muğlak” olduğunu belirtti.

Rahvancıoğlu, taleplerini; çağdaş bir nüfus sayımı yapılması, kimlikle girişe son verilmesi, vize uygulamasının ağırlaştırılması, işsizlik ortadan kalkana kadar yatay geçiş ve yenileme dışında yeni çalışma izni verilmemesi, Bakanlar Kurulu’nun yetkileri arasında olan istisnai vatandaşlık verme yetkisinin sonlandırılması; vatandaşlıkların nesnel, bilimsel ve şeffaf kriterlerle bağlı olması, kriterlere uyulmadan verilen vatandaşlıkların iptal edilmesi olarak sıraladı.

Nüfus artışından dolayı üniversite patronları ve inşaat sektörünün fayda sağladığını da kaydeden Rahvancıoğlu, yüksek öğrenim ve inşaat sektörünün zarar veren yönlerine karşı siyasal çizgi belirlenmesini istedi.

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