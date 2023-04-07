Bağımsızlık Yolu Lefkoşa'da Sosyalist Feminizm konusu tartışıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa’da Sosyalist Feminizm konusu tartışıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Bağımsızlık Yolu Lefkoşa'da Sosyalist Feminizm konusu tartışıldı

Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği tarafından yürütülen Örgüt Okulu, Lefkoşa’da Sosyalist Feminizm konusunu irdeledi.

 


Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı tarafından iki bölüm halinde gerçekleştirilen eğitim, Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu programında yer alan “Sosyalist Feminizm” dersinde, feminizm, ev içi emek, emeğin yeniden üretimi, nesilsel yenilenme ve üreme hakları, kadına yönelik şiddet, gece kulüpleri sorunu ve kadın beyanı konuları ele alındı.

 

Parti üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ders, yaklaşık iki saat sürdü. Bağımsızlık Yolu Örgüt Okulu, 10 derslik bir programla parti üyelerinin ideolojik eğitimini hedefliyor.

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Tags:bağımsızlık yoluSosyalist Feminizm
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