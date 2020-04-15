BAGEP: Danışma kurulumuzu oluşturduk

Bağımsız Gençlik Platformu – BAGEP’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençlerin sorunlarına daha hızlı ulaşmak ve çözümlemek için danışma kurulumuzu oluşturduk” diyerek yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

İşte o paylaşım:

GENÇLERİN SORUNLARINA DAHA HIZLI ULAŞMAK VE ÇÖZÜMLEMEK İÇİN DANIŞMA KURULUMUZU OLUŞTURDUK!

Tüzüğümüzde yer alan Danışma Kurulu maddesi çerçevesinde Yönetim, Disiplin, Denetim Kurulları, Temsilciliklerden ve dernek amaçlarına katkı yapabilecek üyelerden oluşan Danışma Kurulumuzu kurmuş durumdayız.

Danışma Kurulumuz, temsilcilerimiz ile ilgili Yönetim Kurulu üyesi arasındaki bağı kurup daha hızlı etkin bir şekilde gençlerin sorunlarına vakıf olmamızı ve çözüme nasıl ulaştırabileceğimiz konusunda tavsiye kararları alma niteliği taşımaktadır.

Danışma Kurulu üyelerimiz,

Cemür Soykök,

Çağrı Mumcu,

Doğukan Manalı,

Doğukan Özçelik,

Dilara Keseroğlu,

Ecem Namıkkemaloğlu,

Figen Nay,

Gülay Karataş,

Hakkı Çinkılıç,

Hilmi Arıca,

Hüseyin Aran,

Melisa Zabitler,

Oğuz Dağlı.

Danışma Kurulu dışında halihazırda faal olan komitelerimiz,

•COVID-19 Bilgilendirme Komitesi, Coronavirus kapsamında grubu bilinçlendirmek ve bilgi kirliliğini önlemek adına tıp,paramedik ve diğer sağlık bilimi dallarında öğrenim gören arkadaşlarımızdan oluşan bir komitedir.

•Yayın Komitesi, başlattığımız canlı yayınlara yön vermek adına oluşturulan bir komitedir.

•Etkinlik Komitesi, ilerleyen vadede yapılacak olan etkinliklere yön vermek amaçlı faaliyette olan komitedir.

Ayrıca Lise Temsilciliklerimizin, Lise öğrencilerine yönelik başlattığı ve amacı Liseli öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek adına yapılan çalışmanın devam ettiğini forma bagepcy.org’dan ulaşabileceğinizi belirtmek isteriz.