Dünya

Bağdat’taki gösterilerde 4 kişi hayatını kaybetti

16 Kasım 2019

Irak’ın başkenti Bağdat’ta gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı’nda bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

k’ın başkenti Bağdat’ta Tahrir Meydan’ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Söz konusu patlamanın sesi birçok noktadan duyuldu.

Irak güvenlik kaynaklarından bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Irak’ta 1 Ekim’den bu yana hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Bugüne kadar 319 kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.



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