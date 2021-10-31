Bağdat’ta roketli saldırı

Henüz üstlenilmeyen saldırının Başbakan El-Kazımi’ye yönelik olduğu ifade ediliyor.

Kazımi, Başbakan olmadan önce 2004 yılında kurulan İstihbarat biriminin başında 4 yıl görev yapmıştı.

Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan ABD Büyükelçiliği, zaman zaman katyuşa roketlerinin hedefi oluyor.