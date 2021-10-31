Dünya

Bağdat’ta roketli saldırı

31 Ekim 2021
Irak bağdat roketli saldırı





Irak’ın başkenti Bağdat’ın batısındaki El Mansur bölgesine roketli saldırı düzenlendi. Atılan 3 roketten 1’i, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin kurmayları ile toplantıda olduğu İstihbarat Teşkilatı’nın arka bahçesine düştü.

Henüz üstlenilmeyen saldırının Başbakan El-Kazımi’ye yönelik olduğu ifade ediliyor.

Kazımi, Başbakan olmadan önce 2004 yılında kurulan İstihbarat biriminin başında 4 yıl görev yapmıştı.



Bağdat’taki Yeşil Bölge’de yer alan ABD Büyükelçiliği, zaman zaman katyuşa roketlerinin hedefi oluyor.





Etiketler
31 Ekim 2021


Başa dön tuşu