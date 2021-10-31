Bağdat’ta roketli saldırı

Irak\u2019\u0131n ba\u015fkenti Ba\u011fdat\u2019\u0131n bat\u0131s\u0131ndaki El Mansur b\u00f6lgesine roketli sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi. At\u0131lan 3 roketten 1'i, Irak Ba\u015fbakan\u0131 Mustafa el-Kaz\u0131mi\u2019nin kurmaylar\u0131 ile toplant\u0131da oldu\u011fu \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131'n\u0131n arka bah\u00e7esine d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\nHen\u00fcz \u00fcstlenilmeyen sald\u0131r\u0131n\u0131n Ba\u015fbakan El-Kaz\u0131mi\u2019ye y\u00f6nelik oldu\u011fu ifade ediliyor.\r\n\r\nKaz\u0131mi, Ba\u015fbakan olmadan \u00f6nce 2004 y\u0131l\u0131nda kurulan \u0130stihbarat biriminin ba\u015f\u0131nda 4 y\u0131l g\u00f6rev yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nBa\u011fdat'taki Ye\u015fil B\u00f6lge'de yer alan\u00a0ABD\u00a0B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi, zaman zaman katyu\u015fa roketlerinin hedefi oluyor.\r\n\r\n\r\n