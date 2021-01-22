Bağdat’ta en az 32 kişinin öldüğü bombalı saldırıları IŞİD üstlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta kalabalık bir pazarda düzenlenen iki intihar saldırısında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı.

Saldırıyı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi. IŞİD, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların hedefinin Şiiler olduğunu

Bağdat’ta en son Ocak 2018’de bu çapta bir intihar saldırısı düzenlenmiş, aynı meydanda 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak’ta bir yıla yakın süredir devam eden kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte meydandaki ikinci el kıyafet pazarında normalin üstünde bir kalabalık vardı.

Yaralılar kent genelinde çok sayıda hastaneye götürüldü.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Henüz saldırıyı üstlenen olmasa da şüpheler IŞİD üzerinde yoğunlaşıyor.

Irak hükümeti, IŞİD ile mücadelesinde 2017 sonunda zafer ilan etmişti.

Örgüt artık Irak’ta herhangi bir toprak parçasını kontrol etmese de kırsal kesimlerdeki hücreleri zaman zaman kolluk kuvvetlerini hedef alıyor.

IŞİD’in ABD liderliğindeki koalisyon ve İran destekli milislerin yardımıyla yenilmesinden sonra bu tip intihar saldırıları azalmıştı.