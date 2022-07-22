Badmintoncularımız tur atladı

Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen U19 Junior Badminton Şampiyonası’nda mücadele eden milli badmintoncularımız Nehir Deniz ve Salih Öztürk organizasyonun birinci gününde tek bayanlar kategorisinde Nehir Deniz tur atlarken, tek erkekler kategorisindeki sporcumuz Salih Öztürk de rakibini uzatmada 2-1 yenerek 2. tura yükseldi.

Karışık Çiftler kategorisinde de birlikte mücadele eden sporcularımız 2-1 mağlup olurken, 2. turda tekler kategorisinde müsabakalar devam edecek.