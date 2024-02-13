Badminton Şampiyonası’nda sporcularımız ana tabloda yer aldı

Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde başlayan U15 Türkiye Badminton Şampiyonasında 4 bayan-5 erkek sporcuyla mücadele eden KKTC Milli Takımı adaya mutlu dönüyor.

3 gün boyunca mücadele eden sporcularımız toplam 9 galibiyet almayı başarırken 6 sporcumuz da Ana Tabloya kalma başarısı gösterdi. Tek Erkekler Kategorisinde Kuzey Serinyürek ve Cuma Erkal, Çift Erkekler Kategorisinde Mehmet Harmancı ile Sami Tenekeci, Çift Bayanlar Kategorisinde ise Laren Dilek ve Azra Kayıkoğlu Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz turnuvada alınan sonuçlar sonrasında “Başarılarımız her geçen gün artmaya devam ediyor ve edecektir.” ifadelerini kullandı. U15 Milli Takımının göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu belirten Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Ana Tabloya kalan Kuzey Serinyürek, Mehmet Harmancı, Cuma Erkal, Sami Tenekeci, Azra Kayıkoğlu ve Laren Dilek’i tebrik ederken, mücadelelerinden dolayı Renk Denerel, İrem Uzuntürk ve Rüzgar Uğurluay tebrik etti.

Deniz, Kafile Başkanı Aysel Balcı ile Antrenör Nevzad Denerel’in de başarılarını kutlarken, Milli Takım Ana sponsoru Modda Kozmetik Direktörü Murat Tenekeci’ye ve Hasan & Halil Hamzalar Grup’a da teşekkür etti.

Milli Takım Antrenörü Nevzad Denerel de yaptığı açıklamada, turnuvanın çok verimli geçtiğini, sporcularımızın gün geçtikçe başarılarının arttığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

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