Badminton Federasyonu U15 Milli Takım kampı başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 6, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Badminton Federasyonu U15 Milli Takım kampı başladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Badminton Federasyonu U15 Milli Takım kampı başladı

Ankara’da 11-14 Şubat tarihinde düzenlenecek olan Badminton U15 Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan KKTC Milli Takımı kamp çalışmaları başladı.
Federasyon Başkanı Fırat Deniz’in yaptığı basın açıklamasında Ankara’da başlayacak olan U15 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızda 9 sporcunun bulunduğunu ve Milli Takım antrenörlüğünü de Nevzad Denerel’in yürüteceğini belirtti. Sabahleyin yapılan kamp çalışmalarını da yerinde takip eden Başkan Deniz, sporculara ve Antrenör Nevzad Denerel’e başarılar diledi. 10 Şubat tarihinde adada ayrılacak Milli Takım kafilemizin kamp çalışmaları cuma günü sona erecek.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Badminton U15 Türkiye Şampiyonası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar