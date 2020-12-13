Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Minsk Grubu’na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AGİT Minsk Grubu eş başkanları Fransız Stephane Visconti, ABD’li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk’i kabul etti.

Kabulde, “Ne yazık ki, Minsk Grubu çatışmanın çözümünde herhangi bir rol oynamadı ancak Minsk Grubunun 28 yıl boyunca bunu yapma yetkisi vardı” diyen Aliyev, bölgede durumun artık değiştiğini söyledi.

“MİNSK GRUBUNU BURAYA DAVET ETMEDİM”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, heyeti Bakü’ye kendisinin davet etmediğini söyledi: “Buraya gelmek sizin fikrinizdi. Kameralar önünde de tekrar söyleyebilirim ki Minsk Grubunu buraya davet etmedim. Ancak bana Minsk Grubu gelmek istiyor dediklerinde, tamam, bir mahzuru yok dedim. Belki bana söyleyecekleri bir şeyler vardır dedim.”

“PAŞİNYAN KİM Kİ?”

Öte yandan, Eski Ermenistan Cumhurbaşkanları Sarkisyan ve Robert Koçaryan’ın “savaş suçlusu” olduğunu belirten Aliyev, şöyle konuştu: “Biz aslında Sarkisyan ve Koçaryan’ı yendik. Onlar tüm sorumluluğu Paşinyan’ın üzerine atmak istiyorlar. Daha önce de söyledim. Paşinyan kim ki. O, Sarkisyan ve Koçaryan rejimine karşı protesto dalgasında iktidara gelen rastgele bir adam.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MİNSK ÜÇLÜSÜ DENİLEN ÜÇLÜNÜN İŞİ NEYDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da işgal edilmiş topraklarını geri alması sebebiyle başkent Bakü’de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte yer almıştı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Minsk Üçlüsü’nün Azerbaycan’ı oyaladığını ve bu sebeple de Bakü yönetiminin kendi göbeğini kendisinin kestiğini belirtmişti.

Erdoğan, Minsk Üçlüsü’ne yönelik eleştirilerini şöyle sıralamıştı;

“Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı? Neden 30 sene Karabağ’da bu çile çektirildi? Minsk üçlüsü denilen bu üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi. Neden oyalandı? Neticeye kavuşturamazlar mıydı acaba? Kavuşturabilirlerdi. Fakat daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Bunların başında da Fransa. Devamlı kardeşimi arıyordu, ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyordu ama doğrusu dönmedik.”