Azerbaycan askerleri sözde Karabağ yönetimine ait bayrağı söktü

Azerbaycan son dönemde Karabağ’a izinsiz giren İran plakalı tırlarda artış yaşanmasının ardından, İran ve Rusya’nın Bakü büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, gerekli uyarılarda bulunmuştu.

Uyarıların sonuç vermemesi üzerine Azerbaycan askerleri Hankendi’ne giden Gorus – Gafan yolu üzerine kontrol noktası kurdu, denetimlere başladı.

Azerbaycan askerleri sözde bayrağı söktü

Denetimlerde Ermenistan’ın Karabağ’da sözde ilan ettiği yönetimin bayrağının bir araçtan sökülmesi Güney Kafkasya’da büyük ses getirdi.

Denetime takılan araçta bulunan sözde bayrak, Azerbaycan askerlerinin dikkatinden kaçmadı. Sözde yönetim bayrağı, görevli asker tarafından araçtan kazınırken şoföre de uyarıda bulunuldu.

Başta Azerbaycan olmak üzere Ermenistan, Rusya ve İran’da sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili görüntüler paylaşıldı.