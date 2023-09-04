Ayten Benli’den Balkanlar’da büyük başarı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Eylül 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Ayten Benli’den Balkanlar’da büyük başarı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Ayten Benli’den Balkanlar’da büyük başarı

Ülkemizin önemli master atletlerinden Ayten Benli, Türkiye Master Atletizm Milli Takımı adına katıldığı 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı. 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılan şampiyonada Ayten Benli 4 birincilik ve bir Balkan rekoru elde etti.

 


Ayten Benli’nin aldığı dereceler şöyle:

100 m. 16.21 Birinci

200 m. 34.19 Birinci

Uzun atlama 3.63 m Birinci

3 adım atlama Birinci ve 8.04 ile Balkan Rekoru

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Tags:32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonasıayten benli
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