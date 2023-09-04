Ayten Benli’den Balkanlar’da büyük başarı

Ülkemizin önemli master atletlerinden Ayten Benli, Türkiye Master Atletizm Milli Takımı adına katıldığı 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı. 1-3 Eylül tarihleri arasında yapılan şampiyonada Ayten Benli 4 birincilik ve bir Balkan rekoru elde etti.

Ayten Benli’nin aldığı dereceler şöyle:

100 m. 16.21 Birinci

200 m. 34.19 Birinci

Uzun atlama 3.63 m Birinci

3 adım atlama Birinci ve 8.04 ile Balkan Rekoru