Ayşe Deveci’den “Ultra Trail” başarısı

Ülkemizin tanınmış simalarından, öğretim görevlisi, 20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü Ayşe Yılmaz Deveci bireysel olarak yaptığı maraton sporunda büyük bir başarıya daha imza attı. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışlarında uluslararası maratonlara kendi imkanları ile katılan ve hayatının değişmez bir parçası olan “spor” en büyük tutkusu.

Ayşe Yılmaz Deveci son olarak Uludağ Premium Ultra Trail 66 Km parkuruna katılmış ve 14 saat 17 dakika gibi zaman diliminde finişe ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Uludağ Premium Ultra Trail 66 Km ve 3600 metre yükseklik kazanımı olan parkurun %50 patika %43 single track %7 asfalt yoldan oluşup, bu parkuru maksimum bitirme zamanı 17 saat olarak biliniyor. Ayşe Yılmaz Deveci 14 saat 17 dakika gibi iyi bir zamanda finişe ulaşmayı başardı ve yaş kategorisinde birincilik madalyası aldı.

Ayşe Yılmaz Deveci bu başarısının ardından sosyal medya hesabından şu mesajı verdi.

“Uludağ Premium Ultra Trail 66 Km yarışına abim Ümit Yılmaz ile katılıp 14 saat 17 dakikada tamamladık. Yaş kategorisinde ben kadınlar birincisi, abim ise erkekler ikincisi oldu.

Adımlarımızı ve başarımızı canım Babamız Ziya Yılmaz’a atfediyoruz. Bizleri yetiştiren, emek veren, yaşam yolumuzda yanımızda olan canım babam, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Nur içinde yat Seni çok seviyoruz. Uludağ’ın muhteşem doğası ile buluşmak çok keyifli bir deneyim yaşatırken parkurun özellikle son 30 km’sinin kırıcı zorluğu, zirvedeki sırtta belki de 50 km hızla esen rüzgarla mücadele ederken, fiziksel ve zihinsel verdiğim mücadele, sonrasında parkuru tamamlamaya çalışmanın heyecanı ve sonunda finishe doğru koşarken yaşanan mutluluk adeta yaşamı anlatıyordu. Doğayla ve kendinle buluşmanın verdiği mutluluğun ve keyfin peşinde koşacağımız daha nice faaliyetlere” (Haber: Necati Özsoy)