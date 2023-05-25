Ayaz’ın Almanya’ya götürülmesi ve iade edilmesine erteleme

Almanya’nın talebi üzerine PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve Rum tarafındaki mahkeme tarafından Almanya’ya şartlı iadesine karar verilen Kenan Ayaz’ın, Güney Kıbrıs’tan Almanya’ya götürülmesi ve iade edilmesinin birkaç günlüğüne ertelendiği haber verildi.

Ayaz’ın bugün Frankfurt’a götürülmesinin beklendiğini, ancak bunun ertelendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Merkezi Cezaevi doktorunun, Ayaz’ın seyahati öncesinde bazı tıbbi testler yapılmasını istediğini kaydetti.

Alman makamları ve Ayaz’ı Güney Kıbrıs’tan almaya gelecek ekiple istişare edilerek, Ayaz’ın Almanya’ya götürülmesinin 10 gün kadar ertelenmesinde mutabık kalındığını ifade eden gazete, Ayaz’ın kronik bir ayak sorunundan muzdarip olduğunu ve girdiği süresiz açlık grevinin de sağlığını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Haberde, Ayaz’ın sağlığının, Almanya’daki “yüksek güvenlikli cezaevine” götürülmesiyle daha da etkileneceği öne sürüldü.

Buna paralel olarak, Ayaz’ın Güney Kıbrıs’tan Almanya’ya iadesinin geçici olarak yasaklanması talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yönelik başvurusunun reddedildiğini de aktaran gazete, Ayaz’ın, avukatı Evstathios Evstathiu aracılığıyla, Almanya tarafından, hiçbir şekilde ve hiçbir sebeple Türkiye’ye iade edilmeyeceği veya sınır dışı edilmeyeceğine dair gerçek güvenceler verilene kadar geçici yasaklama başvurusunda bulunduğunu belirtti.

AİHM’nin ise, konunun gidişatı ve sürecin bulunduğu aşamadan ötürü, Ayaz’ın Almanya’ya iade edilmemesine hükmedemeyeceği sonucuna vardığını kaydeden gazete, verilen karara göre, dava dosyasının AİHM’nin önünde kalacağını, Ayaz’ın ise, İnsan Haklarının Savunulması Sözleşmesi maddelerine aykırı olarak, Almanya’dan Türkiye’ye iadesine dair göstergeler ortaya çıktığı takdirde, Almanya aleyhinde başvuruda bulunma konusunda özgür olacağını ekledi.

Alithia ve Haravgi gazeteleri, Ayaz’ın Güney Kıbrıs’tan Almanya’ya iadesinin 2 Haziran tarihine kadar ertelendiğini yazarken, “Theofilos” Kürdistan Kültür Merkezi ise yaptığı açıklamada, Ayaz’ın sağlık durumunun Almanya’daki cezaevine nakledilmesine sonsuza dek izin vermediği iddiasında bulundu.