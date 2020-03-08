Dünya

Avusturya’da çığ felaketi: En az 5 ölü

8 Mart 2020

Avusturya’nın kuzeyindeki Dachstein bölgesinde sabah saatlerinde düşen çığ nedeniyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, yerel saatler 09:30 sularında meydana geldi. Yetkililer, olay yerine ilk yardım ekiplerinin gittiğini fakat ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin Çekya’dan gelen bir turist grubu olduğu belirtildi. Olay yerine 6 helikopter gönderilirken, görgü tanıkları dağın yamacındaki bütün karın yığıldığını söyledi.

Yerel makamlar, yaşamını kaybedenlerin naaşlarının 2.800 metre yüksekten getirildiğini açıkladı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Çin’de karantina oteli çöktü

Çin’de karantina oteli çöktü

7 Mart 2020
Photo of Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden açıldı

Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden açıldı

7 Mart 2020
Photo of Fars haber ajansı: İran Devrim Muhafızları komutanı, Suriye’de öldürüldü

Fars haber ajansı: İran Devrim Muhafızları komutanı, Suriye’de öldürüldü

7 Mart 2020
Photo of Corona virüste son durum: Malta’da ilk corona virüs vakası

Corona virüste son durum: Malta’da ilk corona virüs vakası

7 Mart 2020
Photo of Çin’de 78 milyon göçmen işçi işe geri döndü

Çin’de 78 milyon göçmen işçi işe geri döndü

7 Mart 2020
Photo of Hint milletvekili, Corona virüsüyle mücadelede inek idrarının içilmesini önerdi

Hint milletvekili, Corona virüsüyle mücadelede inek idrarının içilmesini önerdi

7 Mart 2020
Photo of Corona virüsü sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3.491’e ulaştı

Corona virüsü sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3.491’e ulaştı

7 Mart 2020
Photo of Elon Musk, Corona virüsü paniğini ağır eleştirdi

Elon Musk, Corona virüsü paniğini ağır eleştirdi

7 Mart 2020
Photo of Corona virüsü yayılıyor: Kolombiya’daki ilk vaka resmi olarak açıklandı

Corona virüsü yayılıyor: Kolombiya’daki ilk vaka resmi olarak açıklandı

7 Mart 2020
Photo of Palyaço Pennywise’ı da Koronavirüs endişesi sardı

Palyaço Pennywise’ı da Koronavirüs endişesi sardı

7 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı