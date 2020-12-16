Avustralya Facebook’u dava etti

Amerika Birle\u015fik Devletleri'nin ard\u0131ndan Avustralya da Facebook'a kar\u015f\u0131 dava a\u00e7t\u0131. Gerek\u00e7e, ki\u015fisel verilerin izinsiz toplanmas\u0131 ve binlerce ki\u015finin yanl\u0131\u015f y\u00f6nlendirilmesi.\r\n\r\n\r\n\r\nAvustralya\u00a0Rekabet ve T\u00fcketici Komisyonu, Facebook'a kar\u015f\u0131 dava a\u00e7t\u0131.\r\n\r\nGerek\u00e7e olarak, VPN olarak bilinen bir sanal a\u011f kullan\u0131larak binlerce Avustralyal\u0131'ya ait bilgilerin izinsiz toplanmas\u0131 g\u00f6sterildi.\r\n\r\n\r\n\r\nS\u00f6z konusu a\u011f\u0131n \u00f6zel olarak tan\u0131mlanmas\u0131na ve bilgilerin korunaca\u011f\u0131 taahh\u00fcd\u00fcne ra\u011fmen, detayl\u0131 ki\u015fisel verilerin topland\u0131\u011f\u0131 ve bunlar\u0131n Facebook'un piyasa ara\u015ft\u0131rmas\u0131nda kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131.\r\n\r\nSosyal\u00a0medya\u00a0devinin sat\u0131n alma s\u00fcre\u00e7lerinde s\u00f6z konusu bilgileri kullanarak piyasa \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc usuls\u00fcz \u015fekilde korudu\u011fu belirtildi.\r\n\r\nDava gerek\u00e7esinde,\u00a0Facebook\u00a0ve iki orta\u011f\u0131n\u0131n, \u015fu an kullan\u0131mda olmayan sanal a\u011f\u0131 2016 \u015fubat ve 2017 ekim tarihleri aras\u0131nda bu ama\u00e7la kulland\u0131\u011f\u0131 da ifade edildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n