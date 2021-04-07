Avrupa’nın en eski haritası ortaya çıktı: 4 bin yaşında

1900 yılında Fransa’da bulunan Bronz Çağı dönemine ait taş bir levhanın, Avrupa’nın bilinen en eski haritası olduğu keşfedildi. Bilim insanları Saint-Bélec Slab adı verilen levhaya 4 bin yıl önce kazınmış olan işaretlerinin, ülkenin batısındaki Odet Nehri ve çevresini tasvir ettiğini söyledi.

Bilim insanları, işaretlerin 4 bin yıl önce kazındığını ve Fransa’nın Batı Brittany kentindeki bir alanı tasvir ettiğini belirledi. Saint-Bélec Slab olarak adlandırılan levhanın, tarih öncesi bir haritada olması gereken tüm unsurlara sahip olduğu açıklandı.

ODET NEHRİ’Nİ TASVİR EDİYOR

Bununla birlikte, 1,5 metre genişliğinde ve 1,8 metre uzunluğunda olan haritanın, Odet Nehri vadisini temsil etmek için kasıtlı olarak 3 boyutlu olarak şekillendirildiği ve nehir ağının ise düz çizgilerle tasvir edildiği ifade edildi.

BİR HARİTADA OLMASI GEREKEN TÜM ÖZELLİKLERE SAHİP

Araştırmacılar, “Saint-Bélec Levhası gerçekten de tarih öncesi kartografik temsilin en kanıtlayıcı olan üç unsurunu taşıyor: teknik ve üslupta aynı olan gravürlere sahip homojen kompozisyon ve motiflerin tekrarı” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, söz konusu taş levha, Fransa’nın farklı yerlerine taşındığı için zamanla unutulmuştu. İlk kez 1900’de ortaya çıktığında, uzmanlar onu 1924’te Ulusal Eski Eserler Müzesi’ne taşıdı. Ancak, 2017 yılına kadar Fransız Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (Inrap), Bournemouth Üniversitesi ve Batı Brittany Üniversitesi’nden araştırmacılar, oyulmuş levhayayı tekrar incelemeye karar verdi.

“MUHTEMELEN DÜNYADA BİR ALANIN ÖLÇEKLENDİRİLEREK KÜÇÜLTÜLDÜĞÜ İLK HARİTA”

Ekip, yüksek çözünürlüklü 3D tarama ve fotogrametrik analizlerin sonucunda, Saint-Bélec levhasında 30 kilometre uzunluğundaki Odet Nehri’ni çevreleyen bir alanın yüzde 80’iyle eşleşen gravürlerin yer aldığını doğruladı.

Araştırmanın yazarlarından biri olan Bournemouth Üniversitesi’nden Dr Clément Nicolas, “Tüm dünyada taşa oyulmuş bu tür birkaç harita var. Genelde sadece yorumdan ibaretler. Ancak burada bir harita alanı belirli bir ölçekte ilk kez gösteriliyor” dedi.