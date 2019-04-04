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Avrupalı Parlamenterler Çipras ve Zaev’i Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi

4 Nisan 2019

Avrupa Parlamentosu’nda 16 farklı ülkeden farklı siyasi gruplara üye 33 parlamenter Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’i 2019 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.

İki ülke arasında uzun yıllardır süren isim anlaşmazlığını barışçıl yollardan çözdükleri gerekçesiyle Norveç Nobel Komitesini’ne mektup yazan parlamenterler ulusal sınırlar çıkarlar ötesinde gösterilen cesaret ve ilerici vizyonların ödüllendirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

AP’de Nobel ödülü için yazılan mektupta yalnızca aşırı sağ görüşlü parlamenterlerin bir imzası yok.

2015 Nobel Barış Ödülü ortaklarından Tunuslu Wided Bouchamaoui, Aralık ayında resmi olarak Zaev ve Çipras’ı Nobel Barış Ödülü Adayı olarak teklif etmişti.

2019 Nobel Barış Ödülü’ne şimdiye kadar toplam 304 aday gösterildi. Bunların arasında 219 birey ile 85 ayrı örgüt ve kurum var.

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