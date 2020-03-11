Avrupa’dan tarifeli seferlerin de durdurulması gündemde

Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsü küresel salgın olarak ilan etmesinin ardından ABD Avrupa’dan gelen tüm tarifeli seferleri iptal etti.

KKTC’de de Avrupa’dan gelip Türkiye’ye touchdown yapan tarifeli seferlerin durdurulmasının gündemde olduğu öğrenildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsü küresel salgın olarak ilan etmesinin ardından hava ulaşımının da ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. ABD, Avrupa’dan gelen tüm tarifeli seferleri iptal etti. KKTC’de de Avrupa’dan gelip Türkiye’ye touchdown yapan tarifeli seferlerin durdurulmasının gündemde olduğu öğrenildi.