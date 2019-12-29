Avrupa’da yılbaşı kutlamaları: Kurşun dökmek, üzüm yemek, sandalyeden atlamak

Avrupa’da ülkelerin yeni yıl kutlamaları birbirinden farklı. Onlar arasında nar parçalamak, kurşun yakmak, kırmızı iç çamaşırı giymek, tavuk yememek gibi gelenekler var. Euronews çalışanları kendi ülkelerinde yeni yıl öncesi kutlamaları anlatıyor.

Yunanistan ve Kıbrıs: Kapıya asılan nar parçalanır (Marios Ioannou)

Yunanistan ve Kıbrıs’ta 31 Aralık’ta Vasilopita adında geleneksel yeni yıl keki yaparız. Kekin içerisine demir para koyarız. Gece yarısından sonra kestiğimiz pastadaki parayı kim bulursa bunun ona yıl boyunca şans getireceğine inanılıyor.

Noel zamanında kapımıza eski dönemde refahın ve iyi şansın sembolü nar asarız. Yılbaşı gecesi ışıklar söndürülür. Kapıya vurulan nar parçalara ayrılır. Yere saçılan tanelerin fazlalığı daha fazla şans, sağlık, mutluluk ve refah anlamına gelir.

Macaristan: Tavuk yemek şansı engelliyor (Noemi Mrav)

Macaristan’da yılbaşı gecesi için geleneksel yemekler, tuzlu kek, kavrulmuş domuz, mercimek çorbası ve sosis hazırlanır. Bu dönemde asla tavuk eti yenmez. Çünkü bunun iyi şansı engelleyeceğine inanılır.

Yeni yılı trompetlerle karşılarız. Saatler gece 12’yi gösterdiğinde herkes televizyondan milli marşı dinler, şampanya eşliğinde devlet başkanının konuşması dinlenir. Sevdiklerimizi arayarak onlara mutlu yıllar dileriz.

İskoçya: İlk misafiriniz sarışın kadınsa bu kötülük alameti (Lindsey Johnstone)

Yeni yıl öncesi Hogmanay olarak adlandırılır. Edinburgh’da dev sokak partileri yapılır. Bu dünyadaki en büyük sokak partilerinden biridir. O gece yanınızda kim varsa kolkola girersiniz ve bir Robert Burns şiiri olan Auld Lang Syne şarkısını söylersiniz.

O gece evinize gelecek misafirler sizin yılınızın nasıl geçeceğinin habercisidir. Eğer ilk ziyaretçiniz uzun ve esmerse bu iyi şans anlamına gelir. Sarışın kadın ise kötülüğün alametidir.

1 Ocak’ta Loony Dook olarak adlandırdığımız Kuzey Denizi’nde koşu etkinliği yapılır.

İtalya: Kırmızı iç çamaşırı şans getirir (Luca Santocchia)

İtalya’da geleneksel olarak gece yarısı mercimek ve büyük bir domuz sosisi cotechino yemekleri yenilir.

Bu gelenek eski Roma kostümü olan kemere bağlanmış deri çantadaki mercimeklerin madeni paralara dönüşmesi dileğine dayanır. Mercimek adı ona benzeyen madeni paradan gelmektedir. İtalyanlar aynı zamanda yeni yılda şans getirsin diye kırmızı iç çamaşırı giyer.

İspanya: Yılbaşı gecesi 12 üzüm yenilir (Rafa Cereceda)

Yılbaşı gecesi saatin her vuruşunda bir tane olmak üzere 12 üzüm yenilir. Bu, 12 ay boyunca iyi şans anlamına gelir.

İtalya’da olduğu gibi iyi şans için kırmızı iç çamaşırı giyilir. Bunun başkası tarafından size verilmesi tercih edilir.

Özelllikle Katalonya’da üretilen geleneksel içecek Cava tüketilir. Geçtiğimiz yıl bağımsızlık tartışmaları sırasında İspanya şarabı boykot edilince Cava satışları tavan yaptı.

Almanya: Kurşun yakılır, şekli geleceğiniz hakkında bilgi verir (Linda Fischer)

Almanya’da kurşun eritmek ve havai fişek iki önemli etkinliktir. Bir kaşığın içerisine konulan kurşun ateşle eritilir. Kurşun sıvılaştığında bir kase suyun içine dökülür. Onun şekli sizin geleceğiniz hakkında bilgi verir. Arı şekli tehlike, sallanan at kaderin dönmesi demektir. Ancak Avrupa Birliği bu yıl kurşunu yasakladı.

Herkes dışarı çıkar ve hava fişek atar. Bu dönem imalatçılar için altın bir dönemdir. Zira bir kişi bunun için en az 10 euro verir. Ancak 100 eurodan fazla harcadığınız da olur.

Danimarka: Sandalyeden atlanır (Ole Krogsgaard)

Danimarka’da yılbaşı günü saat 18’de Kraliçe yıllık konuşmasını yapar. İnsanlar şarap eşliğinde konuşmayı dinler. Sonrasında yeni yıl yemeği yenilir. 23:40’da herkes televizyonda “Dinner for One” izlenir. 23:59’da herkes sandalyelere çıkar ve belediyenin çan çalması beklenir. O anda sandalyelerden yeni yıla atlayış yapılır. Yanımızda duran kişiyi yanaklarından öperiz. Sonrasında dışarıda havai fişek gösterileri başlar.

Bulgaristan: Sopayla aile üyelerinin sırtına vurulur (Michael Fiorentino)

Bulgaristan’ın eski geleneklerinden olan Survakane sırasında çocuklar aile üyelerinin sırtına ‘Vasilovden’ olarak bilinen ‘survaknitsa’ adlı bir sopayla vurur. Farkı boyutlardaki sopa patlamış mısır ve çiçek gibi şekillerde yapılır. Bu sırada aile üyeleri birbirlerine yeni yıl için iyi dileklerde bulunur.

Çocuklar bu sırada yakınlara sağlık dileği içeren şiirler okur. Ödül olaraksa şeker ve küçük miktarda para alırlar.

Rusya: Yakılan dilek kağıdının külleri şampanyayla içilir (Naira Davlashyan)

Rusya’da yeni yıl en önemli tatildir. Yeni yılda banka tatili 1 Ocak’tan 8 Ocak’a kadardır. Kimse çalışmaz o dönemde. Geleneksel yeni yıl yemeği hazırlanır.

İnsanlar pencerelerinden ‘Mutlu Yıllar’ şeklinde bağırır. Bazıları dileklerini kağıda yazar, yakar, küllerini şampanya bardağına döker ve onu içer. Aynı gece Rusya Devlet Başkanı Putin’in mesajı izlenir.

Rusya’da 11 saat dilimi var. Teoride Kamchatka’dan Kaliningrad’a seyahat ederseniz 11 yeni yıl partisine katılabilirsiniz.