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Avrupa’da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

15 Şubat 2020

Fransa Sağlık Bakanı, ülkede yaşlı bir Çinli turistin yeni tip Koronavirüs (Convid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu vaka ile birlikte Avrupa’da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm yaşanmış oldu.

Fransa, Koronavirüs’le bağlantılı ölümlü vaka görülen 5’inci ülke oldu. Daha önce Çin, Hong Kong, Singapur ve Japonya’da yeni tip Koronavirüs bağlantılı ölümler yaşanmıştı.

Fransa’da şu ana kadar 11 Koronavirüs vakası olduğu doğrulandı. Dünyada 60 binden fazla kişiye bulaşan virüs, bin 500’den fazla kişinin ölümüne sebep oldu.




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