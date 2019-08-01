Güney Kıbrıs

Avrupa Merkez Bankası ve S&P’dan güneydeki bankalar konusunda uyarı

1 Ağustos 2019

Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve S&P derecelendirme kuruluşu, Kıbrıs’ın güneyindeki faaliyet gösteren bankalara ilişkin değerlendirmelerinde çeşitli uyarılarda bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, AMB’den dün yapılan açıklamada, geri ödenmeyen krediler konusunda Rum bankalarına uyarıda bulunduğunu yazdılar.

Habere göre AMB, Rum bankacılık sisteminin geri ödenmeyen krediler konusunda ağır bir yük altında olduğu ve Rum meclisinde görüşülmekte olan, ipotekli malların ucuza satışıyla ilgili yasa tasarısının bankacılık ve ekonomide sıkıntılar yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gazete benzer bir uyarının S&P derecelendirme kuruluşundan da geldiğini, kuruluşun, yasa tasarısının kabulü durumunda Rum bankacılık sisteminin zarar görebileceği konusunda uyardığını vurguladı.

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