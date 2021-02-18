Avrupa Merkez Bankası, geçen yıl 1,64 milyar Euro kar etti

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 2020 yılındaki karı, düşük faiz gelirlerinin etkisiyle, bir önceki yıla göre 722 milyon Euro azalarak yaklaşık 1 milyar 643 milyon Euro’ya geriledi.

ECB’den yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre 112 milyar Euro artarak, 569 milyar Euro’ya yükseldi.

Bankanın karı da söz konusu dönemde 722 milyon Euro azalarak, 1 milyar 643 milyon Euro’ya geriledi.

Bankanın, 2020 yılında faizden kazandığı gelir 2019’deki 2 milyar 686 milyon Euro’dan 2 milyar 17 milyona düşerken, personel için harcadığı miktar ise 566 milyon Euro’dan 646 milyon Euro’ya yükseldi.

İhtiyaç akçesi hariç bankanın karı Euro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.