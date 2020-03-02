Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye sığınmacı tepkisi

Avrupa Birliği’nin Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye’nin göçmenlere sınırlarına açmasıyla ilgili “Kimse AB’ye şantaj yapamaz, yıldıramaz” diye konuştu.

Euronews’in haberine göre, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ise AB’nin bugün olduğu gibi test edildiğinde birlik olarak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin İdlib’de büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını anladığını ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, “Türkiye’nin sınırlarını açarak mültecilerin sırtından Avrupa Birliği’ne baskı uygulaması kabul edilemez” demişti.