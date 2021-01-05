Avrupa Birliği’nde aşı tartışması alevlendi

Avrupa Birliği ülkelerinde Covid-19 aşılarının yavaş dağıtıldığı tartışılıyor.

AB Komisyonu, yaptığı açıklamada aşı programının uygulanmasındaki temel sorunun üretim kapasitesi olduğunu belirtti.

Bütün birlik, nüfusunun aşılanmasına yetecek iki milyar doz için sözleşme imzalandığını vurguladı.

Aşı kampanyası konusunda Avrupa’da eleştirilerin odağındaki isim Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransa’nın eski Sağlık Bakanlarından Xavier Bertrand, aşı kampanyasının yavaşlığı ve şeffaf olmaması nedeniyle Macron’u eleştirdi.

Hükümet, aşı merkezlerinin artırılacağını, dağıtımının hızlandırılacağını açıkladı.

Aşı çalışmaları liderler arasındaki görüşme trafiğini de hızlandırdı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Merkel, olası ortak aşı üretimi konusunu görüştü.

Polonya’da ise öncelik sıralamasında olmayan 18 ünlünün aşılanması tepki çekti. Savcılık soruşturma başlattı.

19 bin 500 doz Pfizer/BionTech aşısının ulaştığı Sırbistan’da Rus Sputnik aşısı da yapılmaya başlanıyor. Öncelik sağlık çalışanlarında olacak.