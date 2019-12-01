Avrupa Birliği, Google’ın veri toplama yöntemlerini araştırıyor

Avrupa Birliği, Google’ın reklam politikalarına ve veri toplama uygulamalarına karşı olan soruşturmalarını hala bitirmedi. Ortaya çıkan raporlarda Google’ın veri toplama alanında bir ön soruşturma açıldığı belirtildi.

Amerikalı teknoloji şirketi Google, ilk olarak bir arama motoru olarak insanların hayatında yer edinmeye başlamıştı. Geçmişten günümüze teknoloji ile birlikte gittikçe gelişen şirket; son zamanlarda çoğu akıllı telefonda kullanılan Android işletim sisteminin ve bilgisayar kullanan çoğu kişinin internet tarayıcısı olan Google Chrome’un da üreticisi olarak biliniyor.

Google, kendi ürettiği platformlardan gelir elde edebilmek için reklamlar yayınlayabiliyor. Bu reklamların kullanıcıya hitap edebilmesi için de kullanıcı verilerini öyle ya da böyle topluyor. Bunun yüzünden birkaç kez dava ve çeşitli yatırımlarla karşı karşıya kalan Google, bu sefer de Avrupa Birliği tarafından bir soruşturma ile karşı karşıya kaldı. Avrupa Birliği, Google’ın veri toplama yöntemlerini araştırmak için bir ön soruşturma başlattı.

Çok detaylı olmayan bazı belgeler ortaya çıktı

Avrupalı antitröst düzenleyicileri, Google’ın platformlarında yaptıkları işleri araştırmayı hala bırakmadı. Avrupa Komisyonu, Reuters ile paylaştığı bir belgede Google’ın veri toplama alanında ön soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bu belgeler çok detaylı olmasa da ortaya çıkan bilgilere göz atıldığında odak noktalarının yerel aramalar, reklamlar, oturum açma servisleri ve internet tarayıcıları olduğu anlaşıldı. Kısacası Avrupa Birliği, Google’ın işlerinin genelini kapsayan bir araştırma yapıyor.