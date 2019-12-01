Avrupa Birliği, Google’ın veri toplama yöntemlerini araştırıyor
Amerikalı teknoloji şirketi Google, ilk olarak bir arama motoru olarak insanların hayatında yer edinmeye başlamıştı. Geçmişten günümüze teknoloji ile birlikte gittikçe gelişen şirket; son zamanlarda çoğu akıllı telefonda kullanılan Android işletim sisteminin ve bilgisayar kullanan çoğu kişinin internet tarayıcısı olan Google Chrome’un da üreticisi olarak biliniyor.
Google, kendi ürettiği platformlardan gelir elde edebilmek için reklamlar yayınlayabiliyor. Bu reklamların kullanıcıya hitap edebilmesi için de kullanıcı verilerini öyle ya da böyle topluyor. Bunun yüzünden birkaç kez dava ve çeşitli yatırımlarla karşı karşıya kalan Google, bu sefer de Avrupa Birliği tarafından bir soruşturma ile karşı karşıya kaldı. Avrupa Birliği, Google’ın veri toplama yöntemlerini araştırmak için bir ön soruşturma başlattı.
Çok detaylı olmayan bazı belgeler ortaya çıktı
Avrupalı antitröst düzenleyicileri, Google’ın platformlarında yaptıkları işleri araştırmayı hala bırakmadı. Avrupa Komisyonu, Reuters ile paylaştığı bir belgede Google’ın veri toplama alanında ön soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bu belgeler çok detaylı olmasa da ortaya çıkan bilgilere göz atıldığında odak noktalarının yerel aramalar, reklamlar, oturum açma servisleri ve internet tarayıcıları olduğu anlaşıldı. Kısacası Avrupa Birliği, Google’ın işlerinin genelini kapsayan bir araştırma yapıyor.
Bu araştırma, Avrupa Birliği’nin bir antitröst davası açacağının garantisini vermiyor. Yetkililer, daha öncesinde kısıtlayıcı reklam sözleşmeleri, rekabet karşıtı Android politikaları ve buna benzer iddialar üzerine Google’ı toplam 8 milyar Euro’ya yakın para cezalarıyla karşı karşıya bırakmıştı. Eğer komisyon Google’ın veri toplama yöntemleri ile ilgili sorunlar tespit edecek olursa, şirket yeniden bir para cezası ile karşı karşıya kalabilir ve bu sefer daha yüksek bir meblağ ödemek zorunda olabilir. Google ise veri kullanımını hizmetlerini geliştirmek için yaptıklarını ve kullanıcıların kendi verilerini kontrol edebileceğini ve hatta silebileceğini belirtti.