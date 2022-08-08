Avrupa Birliği Gazze’deki ateşkesten memnun

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamaya göre, ateşkes, Gazze’de ve çevresinde şiddete son verecek.

Açıklamada, Mısır’ın ateşkesteki kolaylaştırıcı rolü takdirle karşılandı, sivillerin ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma çağrısı yapıldı.

İnsani yardımların yapılabilmesi için geçişlerin yeniden açılmasının önemine vurgu yapıldı.

Gazze’de durumun sürdürebilir hale getirilmesi için somut çabalar gösterilmesi gerektiği duyuruldu.

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze’deki İslami Cihad’a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail’in saldırısı üzerine Gazze’den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail’in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır’ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes dün gece yürürlüğe girmişti.