Atletlerimiz Gazi Maratonu’nda kürsüde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Gazi Maratonu’nda yer alan KKTC Atletizm Federasyonu atletleri başarılı sonuçlar elde ederek kürsüye çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından davet edilen KKTC Atletizm Federasyonu adına Hakan Tazegül, Yusuf Gökalp ve Cemal İneci, 21 kilometrelik yarı maratonda yarıştı.

Hakan Tazegül organizasyonda 40-44 yaş grubunda birinci olarak kürsüye çıkma başarısı gösterirken, Yusuf Gökalp 35-39 yaş grubunda, Cemal İneci ise 45-49 yaş grubunda ikinci olarak kürsüde yer alarak gururlandırdı.

Sakallı, Şahin’e teşekkür etti

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan davetten dolayı Şahin’e teşekkür eden Sakallı, gösterilen misafirperverlik ve ilgiden dolayı Şahin’e milli takım forması ve hediye takdiminde bulundu. Kafile 17 Ekim Pazar günü adaya dönecek.