Atletizm Federasyonu Genel Kurulu 25 Şubat’ta - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Atletizm Federasyonu Genel Kurulu 25 Şubat’ta

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Atletizm Federasyonu Genel Kurulu 25 Şubat’ta

KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu 25 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde yer alacak genel kurul saat 11.00’de başlayacak. Genel kurulda 2022 yılı faaliyet raporunun sunumu ve 2023 yılı faaliyet raporunun üyelere aktarılmasının yanı sıra mali rapor da üyelerin onayına sunulacak.

 


Genel kurul gündemi şu şekilde:

 

1) Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu

2) 2022 Faaliyet Programının sunumu

3) 2023 Faaliyet Programının sunumu

4) Mali raporun okunup aklanması

5) Görüş ve öneriler

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar