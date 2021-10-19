Atlas Okyanusu’nda bir yelkenlide 5 tondan fazla kokain ele geçirildi

\u0130spanya, Portekiz, \u0130ngiltere, ABD ve Kolombiya polis te\u015fkilatlar\u0131n\u0131n ve adli kurumlar\u0131n\u0131n i\u015f birli\u011fiyle Atlas Okyanusu'nda yelkenli bir tekneye d\u00fczenlenen operasyonda, 5 ton 200 kilogram kokain ele ge\u00e7irildi.\r\n\r\n\r\n\u0130spanya Polis M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ilk defa bir yelkenlide bu kadar b\u00fcy\u00fck miktarda kokainin ele ge\u00e7irildi\u011fi belirtildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, yelkenlide kokain ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131n tespit edilmesinin ard\u0131ndan Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne ba\u011fl\u0131 askeri bir geminin, \u0130spanyol polis ekipleriyle birlikte operasyon d\u00fczenledi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\nTeknede ele ge\u00e7irilen 5 ton 200 kilogram kokainin, Kolombiya ve Venezuela \u00fczerinden Avrupa'ya getirildi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n\r\n\r\nYetkililer, son d\u00f6nemlerde yat ve yelkenli gibi teknelerle uyu\u015fturucu ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131 bilgisini payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nOperasyon s\u0131ras\u0131nda 3 \u015f\u00fcphelinin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, bu ki\u015filerden birinin, ge\u00e7en y\u0131l mart ay\u0131nda engellenen ba\u015fka bir kokain nakliyesiyle ba\u011flant\u0131l\u0131 olarak hakk\u0131nda arama ve tutuklama emri bulunan \u00fcnl\u00fc bir uyu\u015fturucu ka\u00e7ak\u00e7\u0131s\u0131 oldu\u011fu vurguland\u0131.\r\n\u0130spanyol bas\u0131n\u0131, polis kaynaklar\u0131na dayand\u0131rarak verdi\u011fi bilgilerde, s\u00f6z konusu ki\u015finin Carlos Silla Otero oldu\u011funu ileri s\u00fcrd\u00fc.\r\n\u0130spanyol polisi, son aylarda d\u00fczenledi\u011fi benzer uluslararas\u0131 operasyonlarda, Atlas Okyanusu'nu kullanan uyu\u015fturucu ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131na b\u00fcy\u00fck darbe vurdu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n