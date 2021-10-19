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Atlas Okyanusu’nda bir yelkenlide 5 tondan fazla kokain ele geçirildi

19 Ekim 2021
yelkenlide uyuşturucu





İspanya, Portekiz, İngiltere, ABD ve Kolombiya polis teşkilatlarının ve adli kurumlarının iş birliğiyle Atlas Okyanusu’nda yelkenli bir tekneye düzenlenen operasyonda, 5 ton 200 kilogram kokain ele geçirildi.





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19 Ekim 2021


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