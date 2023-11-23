Ateşkes anlaşması bugün başlayacak

İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşmasının 24 Kasım cuma günü sabah 08.00’de başlayacağı duyuruldu.

Taraflar arasında ara buluculuk yapan Körfez ülkesi Katar, anlaşma kapsamındaki 13 kişilik ilk rehine gurubunun aynı gün saat 17:00’de serbest bırakılacağı bilgisini verdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ilk grubun teslim edilmesinin ardından serbest bırakılma işleminin devam edeceğini belirtti.

Katarlı Sözcü, insani yardımların ise ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin akabinde Gazze’ye ulaştırılmaya başlayacağını sözlerine ekledi.

Gazze Şeridi’nin yönetimini elinde bulunduran Hamas da, ateşkesin cuma sabahı itibariyle başlayacağını doğruladı.

Savaşın tarafları (İsrail ile Hamas), uluslararası toplumun “geçici ateşkes” diye tanımladığı dört günlük süreyi, “insani ara” ya da “insani duraksama” diye nitelendiriyor.

Hamas: Bir Siyonist için üç Filistinli serbest kalacak

Katar’dan yapılan ateşkes anlaşmasını teyit eden Hamas, çatışmasızlığın dört gün süreceğini kaydetti.

Bu süre zarfında 50 İsraillinin serbest bırakılacağını açıklayan Hamas, “Her bir Siyonist için 3 Filistinli özgürlüğüne kavuşacak” ifadelerini kullandı.

İsrail ise her gün 10 rehinenin serbest bırakılması şartıyla ateşkesin belirlenen dört günden daha uzun sürebileceğini duyurdu.

Bu sabah (23 Kasım) başlaması öngörülen ateşkesin “uygulamada yaşanan küçük pürüzler” nedeniyle ertelendiği açıklanmıştı.

Hamas’ın 7 Ekim saldırısı sırasında 240 civarında İsrailliyi Gazze’ye kaçırdığı belirtilmişti.

Hafta başında İsrail hükümeti ve Hamas, İsrail’de tutuklu bulunan 150 Filistinliye karşılık Gazze’de tutulan 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılması ve kuşatma altındaki bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi için çatışmalara dört gün ara verilmesi konusunda anlaşmıştı.

Anlaşmanın detayları

Serbest bırakılması istenen 150 Filistinlinin İsrail cezaevlerinde tutulan kadınlar ile 19 yaş altı gençlerden oluşması öngörülüyor.

Serbest bırakılacak 50 İsraillinin ise dört gün boyunca gruplar halinde evlerine dönmesi planlanıyor.

Bu arada İsrail’den yapılan açıklamada, duraklamanın serbest bırakılan her 10 rehine için bir gün daha uzatılacağı belirtildi.

Hamas, İsrail’in ateşkes boyunca her gün sabah 10’dan akşam 4’e kadar Gazze’nin kuzeyi üzerindeki hava trafiğini durdurmayı ve yine dört gün boyunca güney üzerindeki tüm hava trafiğini askıya almayı kabul ettiğini açıkladı.

Keza Hamas, İsrail’in Gazze’de kimseye saldırmamayı ve tutuklamamayı kabul ettiğini, vatandaşların, İsrail’in kara harekâtını başlattığı Gazze’nin kuzeyinden kaçan Filistinlilerin kullandığı ana yol olan Selahaddin Caddesi’nde serbestçe hareket edebileceğini aktardı.

Rehinelerin, İsrail dışında Gazze ile sınırı olan tek ülke olan Mısır üzerinden nakledilmesi bekleniyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı açıklamada, 22 Kasım çarşamba günü itibariyle İsrail’in elinde 88’i kadın, 250’si 17 yaş ve altı çocuk olmak üzere 7 bin 200 tutuklu bulunduğu bilgisini verdi.