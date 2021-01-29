Atatürk Stadı 31 yaşında

KKTC’nin ilk çok amaçlı futbol stadyumu Lefkoşa Atatürk Stadı’nın dün kuruluş yıl dönümü idi

Türkiye’nin Fenerbahçe ile Sarıyer takımlarının karşılaşması ile 28 Ocak 1990 yılında açılışı gerçekleşen Lekoşa Atatürk Stadı 31 yılı tamamladı.

28 Ocak 1990 yılında oynanan Fenerbahçe-Sarıyer mücadelesi 2-0 Sarıyer takımı üstünlüğünde tamamlanmıştı ve stadyum o tarihte tıka basa dolmuştu.

Ülkemizin ilk çok amaçlı stadyumu olan Lefkoşa Atatürk Stadı 1990 yılında dönemin Spor Bakanı Günay Caymaz ve Başbakan Derviş Eroğlu idaresinde inşa edildi.

Stadyumda geride kalan 31 yılda birçok büyük organizasyon yapıldı ancak açılışındaki gibi tıka basa dolmadı. Galatasaray da maç oynadı, Tarkan da konser verdi, 19 Mayıs-23 Nisan törenleri ve yapılı, askeri törenler ve üniversitelerin diploma törenleri de gerçekleşti.

YENİLENME SÜRECİ

KKTC’nin tüm spor organizasyonlarının yükünü çeken Atatürk Stadyumu çeşit kez yenilenme süreci yaşadı. İlk olarak 2004 yılında başlanan yenilenme çalışmaları kapsamında önce atletizm pisti uluslararası standartlarda tartan pist oldu, hemen ardından ise ışıklandırılarak ülkemizde futbol maçları da gece oynanmaya başlandı. Geçen yıllar içerisinde ise en son yenilenmesi protokol tribününü inşa edilmesi ve doğu yönündeki tribünün de üzerinin kapanması ile oldu.

Gazetemiz Spor Müdürü Ahmet Özsoy yaptığı araştırmalarda tribünlerde koltuk olmaması nedeniyle 25 bin kapasitesi olduğu duyurulan stadyumun açılışında 28 bin kişi olduğunu öğrendi.

Yeni yapılan protokol tribününün inşa edilmesi ile protokole ait 400 koltuk kondu, karşılıklı iki kapalı tribüne takılan plastik oturma sandalyeleri ile yaklaşık 4 bin sabit oturma koltuğu olan stadyumun şu anda 15 bin kapasite olduğu belirtilirken, stadyum yapısının beton tribünlerinin bu kadar insanı kaldırmasının pek mümkün olmadığı da Özsoy’a ifade edildi.