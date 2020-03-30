Kıbrıs

Ataoğlu’ndan sağlık çalışanları, sivil savunma, güvenlik güçleri ve belediyelere teşekkür

30 Mart 2020

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, zor ve sıkıntılı günlerde ülkeye derman olmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarını, Sivil Savunma ekiplerini, güvenlik güçlerini, polisi, belediye çalışanlarını selamladı.

Ataoğlu yazılı açıklamasında “Bu zor günlerde ortaya konan dayanışmanın, ilerideki günlerimize yönelik olarak birlik ve beraberlik temelimizi çok daha fazla güçlendireceğine inancımız ise tamdır” dedi.



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