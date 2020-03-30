Ataoğlu’ndan sağlık çalışanları, sivil savunma, güvenlik güçleri ve belediyelere teşekkür

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, zor ve sıkıntılı günlerde ülkeye derman olmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarını, Sivil Savunma ekiplerini, güvenlik güçlerini, polisi, belediye çalışanlarını selamladı.

Ataoğlu yazılı açıklamasında “Bu zor günlerde ortaya konan dayanışmanın, ilerideki günlerimize yönelik olarak birlik ve beraberlik temelimizi çok daha fazla güçlendireceğine inancımız ise tamdır” dedi.