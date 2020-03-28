Kıbrıs

Ataoğlu, SÜTEK’in üreticilere yaptığı süt verimini azaltın çağrısı kabul edilemez

28 Mart 2020

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, süt üretimine ilişkin Süt Endüstrisi Kurumu’nun üreticilere yaptığı “süt verimini azaltınız çünkü sütü toplayamayacağız” şeklindeki  çağrının kabul edilemez olduğunu kaydetti ve bu yanlış tutumun giderilmesi için hükümeti göreve davet etti.

Ataoğlu yazılı açıklamasında, SÜTEK’in üreticilere; “Cumartesi ve Pazar günleri süt toplanmayacağından, yem rasyonlarının düzenlenerek üretilecek süt miktarının düşürülmesi” yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlattı.

Ataoğlu şöyle dedi:

“Elde edilecek her kuruşluk gelire hem halkın, hem de devletin ihtiyaç duyduğu bugünlerde, böyle absürd tutumlar değil, tam aksine üreticiyi başka mamul üretimine yönlendirmek veya ülkemize giren süt ürünleri ithalini yasaklamak gibi çareler üretilmesi gerekiyordu.”



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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