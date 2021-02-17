Ataoğlu, Albay Engin Naşit’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Ataoğlu mesajında, “Bir süredir tedavi gören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda uzun yıllar görev yapmış, Kara Harp Okulu mezunu, Emekli Piyade Albay Engin Naşit’in ölüm haberi bizleri derinden üzmüştür. Naşit, ‘kahraman bir mücahit ve vatansever insan’ olarak hafızalarda yerini alacaktır. Merhuma Allahtan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.