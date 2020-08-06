Atakan İskele-Çayırova bölünmüş anayolu yapım çalışmalarını inceledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, uzun bir süredir atıl kalan ve yakın zaman önce yapımına yeniden başlanan İskele-Çayırova bölünmüş anayolundaki çalışmaları bugün yerinde inceledi.

Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları temsilcisi, üstlenici firma yetkilisi ve Karayolları Dairesi ekibinin de katıldığı inceleme gezisi sırasında, Çayırova köy girişi ve Bafra Turizm Bölgesi kavşak projelendirilmeleri de yerinde incelendi.

Ara emri sorunu aşıldı

İskele Boğaz çıkışı ile Bafra Turizm Bölgesi kavşağı arasında kalan 9,17 Km’lik güzergâhtaki ara emri sorunlarının, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kalkınma işbirliği çerçevesinde aşılmasıyla birlikte çalışmalar hız kazandı. İskele-Çayırova Bölünmüş Yolu, ciddi turizm potansiyeli bulunan Bafra Turizm Bölgesi ve bölgesel anlamda Karpaz Yarımadası açısından oldukça önem arzediyor.

Yolda şu an devam eden dolgu işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte asflatlama çalışmalarına geçilecek. Yılsonuna kadar sürmesi planlanan proje çalışmaları çerçevesinde kutu menfez ve köprü yapımları ile yakın geçmişte yaşanan su geçiş sıkıntıları da ortadan kaldırılmış olacak.

Bakan Tolga Atakan bugün ayrıca İskele Boğaz bölgesinde Ocak 2020’de yaşanan aşırı yağışlar sonucu oluşan çökmenin onarımı için başlatılan dolgu çalışmalarını yerinde inceledi. 15-20 günlük bir süre içerisinde tamamlanması planlanan 132 metrelik dolgu çalışmasının yarısı tamamlandı. Dolgu çalışmalarının tamamlanması sonrasında, İskele Boğaz geçişi bölümündeki mevcut deformasyonlar ve çöküntüleri de kapsayacak asfalt yenileme çalışması gerçekleştirilecek.