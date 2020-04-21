Asya hisseleri düştü, dolar yükseldi

Asya hisse senetleri, ABD’nin Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin bilgileri takip ettiği şeklindeki haberin etkisiyle çekildi. Güney Kore hisseleri kötü performans gösterdi. Dolar tırmandı.

Asya Pasifik piyasalarında hisseler düştü. Seul, Sydney ve Şanghay Borsaları yüzde 1’den fazla düştü. Hong Kong’da kayıplar yüzde 2’yi aştı. Japonya’da Topix Endeksi’de kayıplar daha sınırlı kaldı. ABD vadelileri kazançlarını geri vererek gün içinde yüzde 1’den fazla düştü. Yen yatay seyretti, dolar önemli paraların çoğu karşısında tırmandı. ABD Hazine tahvilleri fazla değişmedi.

Bloomberg’ün ABD’li kaynaklara dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, geçen hafta önemli bir ameliyat geçirdi ve durumu kritik. CNN, ABD’nin Kuzey Kore liderinin büyük tehlike altında olduğu bilgisine sahip olduğunu aktardı. Nükleer silahı bulunan Kuzey Kore İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulduğundan bu yana tek bir aile tarafından yönetiliyor.

Oanda Asia Pasific kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, “Kuzey Kore’de Kim Jong Un’u halefinin kim olacağı büyük bir bilinmez.” dedi. Halley, olası bir en kötü senaryonun piyasalarda endişe yarattığını belirtti.

Enerji tarafında, petrol vadelileri Salı günü yükseldi. WTI petrol Haziran kontratlarının varili 21 doların üzerine çıktı. Mayıs kontratı Pazartesi günkü şokun ardından pozitif bölgeye geri döndü. Yeni Zelanda Doları merkez bankası başkanının borçların doğrudan parasallaştırılması konusunda açık fikirli olduğunu söylemesinin ardından değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsünü kontrol altına alma çabaları kapsamında göçmenleri ABD’ye girişini geçici olarak askıya alacağını duyurdu.

Bilanço dönemi devam ediyor. S&P 500 şirketlerinin beşte biri bu hafta finansallarını açıklayacak.

Hisse senetleri

S&P 500 Endeks vadelileri Tokyo saatiyle 14:05’te yüzde 0.5 düştü. Endeks Pazartesi günü yüzde 1.8 geriledi.

Japonya’da Topix Endeksi yüzde 1.2 düştü.

Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.9 azaldı.

Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 1.7 çekildi.

Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 2.3 geriledi.

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1.5 düştü.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1.9 çekildi.

Euro Stoxx 50 vadelileri yüzde 2 azaldı.

Döviz

Japon Yeni dolar karşısında 107.50 seviyesinde fazla değişmedi.

Güney Kore Wonu yüzde 1.1 düşüşle dolar karşısında 1,234.60 oldu.

Offshore yuan yüzde 0.1 düşerek 7.1000 oldu.

Euro/Dolar paritesi yüzde 0.3 düşerek 1.0830’a geriledi.

Tahviller

ABD’de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yüzde 0.60 oldu.

Avustralya’da 10 yıllıkların faizi 2 baz puan artışla yüzde 0.86’ya geldi.

Emtia

WTI petrolü Mayıs kontratı negatif bölgeye gerilemesinin ardından 1.65 dolar oldu. Haziran kontratı 21.34 dolardan işlem gördü.

Altın yüzde 0.5 düşüşle onsu 1,687.52 dolardan alıcı buldu.