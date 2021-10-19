Aşısız yetişkinlerin koronavirüsten ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC) ağustos verilerine göre, tam aşılanmış yetişkinlerle karşılaştırıldığında, aşısız yetişkinlerin COVID-19’dan hayatını kaybetme oranının 11 kat, virüse yakalanma ihtimalinin ise 6 kat daha yüksek olduğu açıklandı.

Aşısız yetişkinlerin, aşı yaptıranlara göre COVID -19 nedeniyle hastaneye yatma riskinin ise 19 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.