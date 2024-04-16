Asım Vehbi: Sanat, insanlığın en güçlü ifade biçimlerinden biridir - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Asım Vehbi: Sanat, insanlığın en güçlü ifade biçimlerinden biridir

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, 15 Nisan “Dünya Sanat Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.    

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, 15 Nisan “Dünya Sanat Günü” dolayısıyla mesaj yayınladı.    

 


ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi yayınladığı mesajda şunları kaydetti: “Sanat, insanlığın en güçlü ifade biçimlerinden biridir. Kültürümüzü, duygularımızı, düşüncelerimizi anlatmanın en derin yollarını açar.

Sanat, sadece güzellik ve estetik arayışıyla değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve değişim için de güçlü bir araçtır. Sanatçılar, dünyayı anlamlandırmada ve dönüştürmede önemli roller üstlenirler. Toplum olarak, sanatın bu gücünü tanımalı ve desteklemeliyiz.

Sanat, birleştirici bir güçtür. Farklı kültürlerden, farklı bakış açılarından gelen sanat eserleri, bizi bir araya getirir ve ortak bir dil oluşturur. Bu nedenle, sanata ve sanatçılara değer vermeli ve onların yaratıcılıklarını desteklemeliyiz.

Dünya Sanat Günü, sanatın evrensel dilini kutlamak ve sanatın yaşamımızdaki önemini vurgulamak için önemli bir fırsattır. Bu günü birlikte kutlamak ve sanatın bize sunduğu zenginlikleri keşfetmek için bir araya gelmeliyiz.

Dünya Sanat Günü kutlu olsun. Sanatın gücünü ve etkisini kutlamaya her zaman devam edelim.”

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Tags:arucadAsım Vehbisanat
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