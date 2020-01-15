Kıbrıs
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Cuma günü toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere 17 Ocak Cuma günü ikinci kez toplanacağı bildirildi.
Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 14.00 ‘de gerçekleştirilecek.
Komisyon ilk toplantısını 27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmişti.
Asgari ücret halen brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak uygulanıyor.