Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Cuma günü toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere 17 Ocak Cuma günü ikinci kez toplanacağı bildirildi.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 14.00 ‘de gerçekleştirilecek.