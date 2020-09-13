Aşardağ: Acilen 21 gün karantina

Alttaki istatistiki gerçeklere göre davranan Güney Kore ve Yeni Zelanda ülkelerinde dünkü tarih itibarı ile , 51 milyon nüfusa sahip Güney Korede günde 176 toplam vaka vardır. Yeni Zelanda’da ise (5 milyon nüfüs) günde 2 vaka vardır. Bu kıstaslara tam uymayan ve halen sıkıntıda olan İtalya’da ise 60 milyon nüfüsta günde 1616 vaka vardır.