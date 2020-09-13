Kıbrıs
Aşardağ: Acilen 21 gün karantina
Dr. Erden Aşardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkemizde neden karantina uygulanması gerektiğini hazırladığı tabloyla anlattı.
Aşardağ’ın paylaşımı ve tablosu
Alttaki istatistiki gerçeklere göre davranan Güney Kore ve Yeni Zelanda ülkelerinde dünkü tarih itibarı ile , 51 milyon nüfusa sahip Güney Korede günde 176 toplam vaka vardır. Yeni Zelanda’da ise (5 milyon nüfüs) günde 2 vaka vardır. Bu kıstaslara tam uymayan ve halen sıkıntıda olan İtalya’da ise 60 milyon nüfüsta günde 1616 vaka vardır.