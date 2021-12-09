ARUCAD ve Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği arasında işbirliği

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ve Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği (KKSD) arasında, İyi Niyet ve Genel İşbirliği Sözleşmesi imzalandı.

Üniversitenin Girne’deki Ana Kampüsünde gerçekleştirilen görüşmede, yerel ve uluslararası öğrenci, personel değişimi ve bilgi alışverişiyle öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında işbirliğini teşvik etmek amacıyla taraflar arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye Üniversite adına Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği adına Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci imza koydu. İmza töreninde, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nden İsmet Tatar, İnci Kansu, Emel Samioğlu ile ARUCAD’ın Uluslararası ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç da hazır bulundu.

ARUCAD’ın asıl misyonunun sanatçı yetiştirmek ve ülkede sanat etkinlerini canlı tutmak olduğunu aktaran ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Ada’da bu uğurda çalışan her türlü dernek ve kuruluşla ortak işler yapmaya daima açığız” dedi.

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, kağıdın bir malzeme olarak sanata aracılık edebileceği düşüncesiyle, İnci Kansu, Emel Samioğlu ve İsmet Tatar tarafından 2015’te kuruldu ve kurulduğu tarihten itibaren çeşitli atölye ve sergilere imza atmaktadır.

ARUCAD ile Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde taraflar; ortak yayın ve organizasyonlara imza atabilecek, mesleki gelişimler için tesislerini birbirleriyle paylaşabilecek.